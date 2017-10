Home Article Sunday Brunch @ Oakwood Premier

Head to Oakwood Premier Prestige, UB City for a Rooftop Brunch with ONLY live counters—Grills, Pastas, Pizza, Mongolian Wok, Sliders, Quesadillas, Dimsums, Appams, Satays with selection of Summer Salads and Desserts

Oakwood Premier Prestige, UB City, Bangalore